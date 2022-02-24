Мевлют Чавушоглу: Для нас ценны спокойствие и счастье братского казахского народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал об основных аспектах в сотрудничестве Казахстана и Турции в сфере экономики и образования, передает МИА «Казинформ».

- Вы приехали в Казахстан с официальным визитом после январской трагедии. Не могли бы Вы рассказать нам о цели и содержании вашего визита?

- Для нас ценны спокойствие и счастье братского казахского народа. К тому же, мы хотим, чтобы наш стратегический партнер Казахстан всегда был сильным, стабильным и процветающим. Как мы всегда говорим, наш корень, язык и сущность едины. На самом деле, турецкий народ проявил большую чувствительность во время январских событий. Это сравнимо с чувствами, которые испытывает брат, когда с другим братом что-то случается. Президент Турции Р. Эрдоган позвонил Президенту Казахстана господину К. Токаеву. У меня также состоялся телефонный разговор с господином М. Тлеуберди. Кроме этого, Организация тюркских государств, в которой мы председательствуем, провела внеочередное совещание министров иностранных дел. Цель всего этого заключалась в том, чтобы выразить нашу поддержку и солидарность с Казахстаном, не теряя времени после событий.

Поэтому первая цель сегодняшнего визита — лично выразить наши чувства солидарности. Данный визит также важен и с точки зрения демонстрации поддержки Казахстана Организацией тюркских государств.

Конечно, мой визит также даст возможность оценить вопросы повестки дня наших двусторонних отношений. Турция и Казахстан являются стратегическими партнерами. У нас есть механизм Совета стратегического сотрудничества высокого уровня (СССВУ) под председательством наших уважаемых президентов. Совет соберется в течение текущего года. В рамках визита мы проведем совещание Совместной группы стратегического планирования, которая является подорганом указанного механизма. Это будет подготовка к заседанию СССВУ. В двусторонней повестке дня много договоренностей, и мы рассмотрим их последний статус. Мы также обсудим такие аспекты нашего сотрудничества, как экономика, торговля, инвестиции, образование, культура и согласуем совместные шаги, которые предпримем в ближайшее время.

- Как Вы оцениваете реализуемые реформы, озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым?

- Отвечая на ваш первый вопрос, я отметил, что для нас ценен сильный, стабильный и процветающий Казахстан. Это также важно для стабильности и процветания всего региона. Казахстан добился замечательных успехов благодаря шагам, которые он предпринял после обретения независимости, став активной страной в своем регионе и уважаемым членом международного сообщества. Хочу отметить, что уже существовала программа реформ, которой Президент Токаев придерживается с 2019 года. А сейчас мы видим, что масштаб программы реформ в новой конъюнктуре расширится.

Для нас приоритетны предпочтения руководства суверенного Казахстана и казахского народа. Мы знаем, что Казахстан обладает необходимым государственным опытом и интеллектом для разработки решений собственных проблем. Поэтому мы поддерживаем все инициативы, которые Казахстан считает полезными. Мы всегда готовы оказать конкретную поддержку, если к нам будет запрос.

- Как будет развиваться деятельность Организации тюркских государств, в которой Турция председательствует? Какие совместные встречи пройдут в этом году и какие соглашения будут подписаны?

- Развитие сотрудничества в тюркском мире является одним из важнейших пунктов нашей общей повестки дня с 1990-х годов. Казахстан с самого начала был одним из пионеров этого процесса.

В результате наших совместных усилий на Саммите, состоявшемся в Стамбуле в прошлом году, Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств. Таким образом, сделан важный шаг в области институционализации. Мы стали еще сильнее с участием Узбекистана в нашем семейном совете в качестве полноправного члена. Туркменистан, который на первом этапе был членом нашей Организации в качестве наблюдателя, также стал ценной частью этого процесса.

Сейчас мы активизируем нашу работу по углублению сотрудничества в рамках Организации. В соответствии с нашим документом «Видение тюркского мира - 2040», в разработку которого Казахстан также внес значительный вклад, мы стремимся к дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и солидарности в торговой, экономической, культурной и гуманитарной областях в предстоящий период. Мы осуществляем свою работу в соответствии с глобальной повесткой дня, также в соответствии с международным правом и принципами, принимая во внимание общую пользу и благополучие наших народов, стран и нашего региона. В этом контексте мы считаем, что активная роль Казахстана в нашей Организации будет продолжена.

- Турция - важный торгово-экономический партнер Казахстана. Как развивается товарооборот между Казахстаном и Турцией? Сколько средств Турция инвестировала в экономику Казахстана и в какие секторы?

- Несмотря на условия пандемии, мы видим, что в нашей двусторонней торговле достигнут значительный прогресс. 2021 году наш двусторонний товарооборот увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом и превысил 5 миллиардов долларов. Наши Президенты поставили цель увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов. Можно сказать, что в 2021 году мы перешагнули важный рубеж. Сырая нефть, медь и другие драгоценные металлы составляют значительную долю в нашем импорте из Казахстана. Обе стороны полны решимости развивать наши торговые отношения сбалансированным образом. В связи с этим, мы хотим придать новый импульс в этой области, подписав в предстоящий период Соглашение о торговле услугами, по которому сейчас ведем переговоры.

Турция является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики Казахстана. Объем турецких инвестиций в Казахстане на сегодняшний день составляет около 5 миллиарда долларов. Подрядный, сервисный, туристический и фармацевтический секторы входят в число областей, в которых турецкие компании интенсивно работают. Должен также отметить, что турецкие инвестиции создали значительные рабочие места в Казахстане.

Турецкие компании сыграли большую роль, особенно в развитии столицы Казахстана. Мы гордимся тем, что видим следы турецкой инженерии в каждом уголке этого прекрасного города, который я посетил сегодня. В последнее время деятельность наших компаний интенсивно продолжается в городе Туркестан, где находится мавзолей Его Святейшества Ходжи Ахмета Ясауи. Наши компании достойно выполняют свои обязательства по развитию этого духовного центра. Многие культурные и экономические объекты в городе, включая Туркестанский международный аэропорт, построены турецкими компаниями.

Январские события не повлияли на желание турецких предпринимателей развивать сотрудничество с Казахстаном. Конечно, весьма эффективными в этом отношении были определенные заявления казахстанского руководства о том, что иностранные инвестиции обеспечены гарантией. Таким образом, турецкие компании будут продолжать вносить свой вклад в развитие Казахстана, расширяя свои инвестиции в различные сектора, такие как энергетика, информатика, зеленые технологии и другие.

Мы желаем взаимно укреплять наше инвестиционное сотрудничество с Казахстаном. Как вы знаете, Турция имеет сильную экономику, которая предлагает большие возможности для иностранных инвесторов. Мы приглашаем больше казахстанских бизнесменов активно работать в Турции со своими инвестициями.

- Как налаживается сотрудничество между двумя странами в сфере образования. Какие сферы приоритетны для Турции в этой сфере?

- Образование – это область сотрудничества, которой мы придаем большое значение. У нас есть партнерский ВУЗ, основанный в Туркестане - Университет имени Ходжи Ахмета Ясауи. Мы ожидаем, что выпускники этого вуза будут играть более важную роль в развитии как турецко-казахстанских отношений, так и сотрудничества в тюркском мире. Как вы знаете, у нас есть стипендиальная программа под названием «Стипендии Турции». Мы рады, что казахстанская молодежь проявляет большой интерес к данной программе. В прошлом году из Казахстана поступило более 6000 заявок и из них 215 студентов получили стипендии. Ежегодно такое количество казахстанских студентов отправляется в Турцию для получения высшего образования. Мы будем рады, если это количество увеличится еще больше. Мы также следили за последними заявлениями Президента К. Токаева относительно стипендиальной программы «Болашак». В Турции есть государственные и фондовые университеты, которые выделяются в области фундаментальных технических наук и инженерии очень высокими стандартами. В этом контексте мы будем рады расширить наше сотрудничество в сфере образования.

- Напоследок, что бы Вы хотели сказать казахстанской публике?

- 2 марта мы будем отмечать 30-летие установления наших дипломатических отношений. Как известно, Турция является первой страной, признавшей независимость Казахстана. Конечно, рассматриваемый временной отрезок — лишь короткая часть нашей общей истории. Мы имеем братские узы, которые выходят далеко за рамки этого. Мы всегда гордимся достижениями Казахстана, и мы всегда разделяем его горе. На самом деле, это взаимное единство чувств имело место и в стихотворении казахского поэта Магжана Жумабая «Моему далекому брату», написанном во время нашей Освободительной войны. Наш покойный Премьер-Министр Мендерес действовал с теми же чувствами, когда принимал решение принять наших казахских братьев в Турцию в 1950-х годах. В результате мы рады видеть, что наше взаимное сочувствие переросло в конкретное сотрудничество, и мы с уверенностью смотрим в будущее наших двусторонних отношений.