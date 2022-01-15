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Метро в Алматы возобновит работу с 17 января
15 Января 2022 14:53
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский метрополитен будет открыт для пассажиров с 17 января. Время работы с 07:00 до 21:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности.
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«Интервал движения поездов составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время. О дальнейших изменениях в графике работы метро будет сообщено дополнительно», - отметили в управлении.
Также с 17 января общественный транспорт в городе, в том числе и троллейбусы и пригородные маршруты, будут курсировать до 21:00 часов. Таким образом, график работы городских маршрутов - с 08:00 до 21:00 часов, пригородных - с 09:00 до 21:00 часов.
Напомним, работа общественного транспорта была возобновлена с 10 января после массовых беспорядков.
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