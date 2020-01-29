Мэтрам казахстанской литературы и искусства вручили стипендию Первого Президента в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стенах Казахского национального университета имени аль-Фараби прошла официальная церемония вручения государственной стипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Обладателей государственной стипендии поздравил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.
«Хотел бы особо отметить, что ежегодное присуждение государственной стипендии Первого Президента – Елбасы – это, конечно же, проявление заботы государства о деятелях культуры и искусства, в том числе и о нашей одарённой молодежи. Я уверен, что господдержка вдохновит вас на реализацию новых идей, проектов, направленных на духовную организацию нашего общества и продвижению казахстанской культуры в мире», - сказал Крымбек Кушербаев, отметив при этом важность празднования 1150-летия Аль-Фараби и 175-летие Абая.
Почетной стипендии Первого Президента – Елбасы удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Абдижамил Нурпеисов, Кайрат Байбосынов, Журсин Ерманов, Меруерт Утекешева, Александр Гарковец, Гульвер Разиева и другие.
Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, актриса Айнур Рахипова, артист балета Адамжан Бактияр, поэт Канат Омаров, исполнитель традиционного музыкального искусства Медыгат Манапов, кинорежиссер Фархат Шарипов и другие.
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