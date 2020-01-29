+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мэтрам казахстанской литературы и искусства вручили стипендию Первого Президента в Алматы

29 Января 2020 11:44
Поделиться:
Мэтрам казахстанской литературы и искусства вручили стипендию Первого Президента в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стенах Казахского национального университета имени аль-Фараби прошла официальная церемония вручения государственной стипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Центр Аль-Фараби презентовали в Алматы
Куда сходить в выходные в Нур-Султане Казахстанских мультипликаторов необходимо обучать за рубежом - Жанибек Оразалы Необходимо размещать отечественные мультфильмы на YouTube - объединение анимационных киностудий Казахстана

Обладателей государственной стипендии поздравил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

«Хотел бы особо отметить, что ежегодное присуждение государственной стипендии Первого Президента – Елбасы – это, конечно же, проявление заботы государства о деятелях культуры и искусства, в том числе и о нашей одарённой молодежи. Я уверен, что господдержка вдохновит вас на реализацию новых идей, проектов, направленных на духовную организацию нашего общества и продвижению казахстанской культуры в мире», - сказал Крымбек Кушербаев, отметив при этом важность празднования 1150-летия Аль-Фараби и 175-летие Абая.


Почетной стипендии Первого Президента – Елбасы удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Абдижамил Нурпеисов, Кайрат Байбосынов, Журсин Ерманов, Меруерт Утекешева, Александр Гарковец, Гульвер Разиева и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, актриса Айнур Рахипова, артист балета Адамжан Бактияр, поэт Канат Омаров, исполнитель традиционного музыкального искусства Медыгат Манапов, кинорежиссер Фархат Шарипов и другие.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Культура,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив