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Методом асара в этом году планируется подарить сельчанам Жамбылской области 106 домов

Автор:  
Галина Скрипник
20 Апреля 2023, 21:38
Методом асара в этом году планируется подарить сельчанам Жамбылской области 106 домов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализация проекта «Асарлатып үй салу» продолжается в Жамбылской области, благодаря спонсорской поддержке местных предпринимателей, сельских уроженцев, а также неравнодушных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2020 года методом асара в регионе возводят и капитально ремонтируют сотни домов для многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, в 2023 году в рамках проекта «Асарлатып үй салу» планируется построить 106 домов.

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Намечен ввод в эксплуатацию по 10 домов в городе Таразе, Жуалынском, Меркенском и Байзакском районах. В Таласском и Шуском районах – по 9 домов, по 8 - в Жамбылском и Сарысуском районах, 6 - в малонаселенном Мойынкумском районе. Самое большое число домов методом асара возведут в Рыскуловском (11) и в Кордайском (15) районах. Из этого числа непосредственно построят 69 домов, в 24-х - проведут капитальный ремонт, купят для своих односельчан 13 домов, пояснили в ведомстве.

Ход строительных работ в рамках проекта «Асарлатып үй салу» неоднократно обсуждался в Таразе, в областном акимате на совещаниях под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.
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«Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов», - отметил аким области Нуржан Нуржигитов.

Указав на социальное и воспитательное значение проекта, глава региона поручил ответственным лицам проконтролировать качественное и своевременное выполнение работ.

«Благодаря этому проекту, нуждающиеся семьи обретают крышу над головой. Для решения жилищного вопроса, кроме государственных проектов, необходимо эффективно использовать такие возможности, какие дает «Асарлатып үй салу», - сказал Нуржан Нуржигитов.

С помощью проекта «Асарлатып үй салу» с 2020 по 2022 годы новоселье отпраздновали 338 семей: в 2020 году - 99 семей, в 2021 году - 134, в 2022 году – 105, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

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В строительстве принимают участие сельские жители, предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств. Жилье обеспечивают системой теплоснабжения, питьевой водой и природным газом. Односельчане покупают в новые дома и дарят бытовую технику и мебель. В торжественной церемонии вручения ключей новоселам обычно участвуют односельчане, руководство районов, сельских округов.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области


Жамбылская область   Акимат   Строительство   Жилье  
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