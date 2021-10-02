Методика по улучшению ухода в домах престарелых разрабатывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» до конца года в республике будет создана методика системы долговременного ухода за пожилыми людьми и лицами с особенными потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессслужбу Центра поддержки гражданских инициатив.

При финансовой помощи Центра поддержки гражданских инициатив в Казахстане реализуется общенациональный проект «Birgemiz: Qamqor». Проект призван привлечь волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения.

По словам председателя ОЮЛ «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» Дарына Сагдолдина, разработанная методика будет передана Министерству труда и социальной защиты Республики Казахстан.

«Сегодня по заказу Министерства информации и общественного развития мы реализуем проект, направленный на внедрение модели системы долговременного ухода за пожилыми людьми в организациях социального обслуживания и в домах престарелых. Мы объездили все 34 дома престарелых нашей страны, провели социальное исследование. Хотим разработать методику по улучшению качества оказания услуг по уходу за пожилыми людьми и лицами с особенными потребностями», - сообщил Дарын Сагдолдин.

Создатели методики намерены учесть все моменты, в том числе обеспечение лекарствами, продуктами, бытовые условия.

«Например, во время пандемии имели место проблемы, связанные с предоставлением лекарств. Чтобы в последующем они не повторялись, в разработанной методике мы предусмотрим возможные пути их решения. Ее презентацию планируем провести в конце 2021 года», - сообщил Дарын Сагдолдин.

Кроме того, общенациональный проект «Birgemiz: Qamqor» предусматривает подписание 5 меморандумов с управлениями социальной защиты, проведение культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей. Так, сегодня в День пожилых людей в столице в рамках общенационального проекта стартовала республиканская акция «Подари радость пожилым». Для представителей старшего поколения, живущих в центре социального обслуживания «Шарапат» акимата Нур-Султана, был организован концерт с участием звезд отечественной эстрады, а также вручены подарки от спонсоров акции.

Отметим, к реализации общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» будут привлечены не менее 1000 волонтеров.