Методика по проведению судебно-психологической экспертизы по вопросам насилия в семье внедрена в РК

Ежегодно Институтом судебной экспертизы проводится более 180 тысяч различных видов экспертиз. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ежегодно Институтом судебной экспертизы проводится более 180 тысяч различных видов экспертиз. В этой связи Институт судебной экспертизы занимает особое место в построении правового государства и его развитие является одним из приоритетных задач, стоящих перед Министерством юстиции Республики Казахстан, — сказал Талгат Уали.

Согласно озвученной информации, Центр судебных экспертиз имеет 19 филиалов во всех областных центрах и крупных городах Казахстана со штатной численностью 2 782 единиц, из них судебных экспертов — 578, судебно-медицинских экспертов — 676

— Основными заказчиками судебно-экспертных услуг является органы внутренних дел, для которых Центром выполняется более 90% судебных экспертиз. В рамках политики по профилактике бытового насилия, законодательному усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей разработана и внедрена Методика по проведению судебно-психологической экспертизы по вопросам насилия в семье. Необходимо отметить, судебные эксперты — это специалисты узкого профиля по разным направлениям. Количество таких экспертов в Казахстане ограничено. Поэтому особое внимание Министерством уделяется научным знаниям судебных экспертов, — отметил Талгат Уали.

Официальный представитель ведомства добавил, что в августе 2023 года Министерством запущен пилотный проект, предусматривающий новый формат присвоения квалификации судебного эксперта. До пилотного проекта экзамены на присвоение квалификации судебного эксперта проходили в традиционном формате: тестирование на знание законодательства и экзамены перед комиссией.

Сейчас процесс квалификационного экзамена предусматривает отказ от комиссионных решений в пользу обеспечения прозрачности путем сдачи теста на базе Центра тестирования.