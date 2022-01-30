Метод гидропоники в развитии животноводства применяет житель Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Предприниматель Исатай Сактаганов, проживающий в Мангистауском районе Мангистауской области, занимается заготовкой кормов методом гидропоники. Этот вид бизнеса был предпринят им в связи с засухой в стране, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Исатай Сактаганов развил свое дело и построил при доме мини-теплицу. В ней используя метод капельного орошения, можно получать до 1 тонны продукции в месяц.

«Поскольку трава выращивается без почвы, она не требует дополнительных вложений. Таким методом можно сушить и хранить зимние корма. Еще 3-4 года назад я задумывался над этим методом. Побывал в Нур-Султане, Актобе, Атырау в крупных фирмах и частных хозяйствах, где встречал использование данного метода. Тогда мой интерес к этому методу возрос и я решил попробовать его на практике. Теперь это дело стало моим любимым занятием. Данный подход применяется в регионах с жарким, засушливым климатом, большим количеством засухи», - сказал И. Сактаганов.

По его словам, при поддержании стабильного микроклимата методом гидропоники из 40 кг ячменя за неделю можно вырастить 400 кг сена. Также им собственноручно возведен объект для нового метода. По словам предпринимателя, во дворе жилого дома, в котором он проживает, полностью обеспечено приготовление кормов методом гидропоники из нескольких этажей с использованием специальных холодонепроницаемых материалов.

«Сначала очищаем ячмень и промываем, держим в воде 12 часов. Затем воду сливают, хранят в теплом месте, через 3 дня включают освещение и после 1 недели выдержки трава прорастает. Здесь также необходимо обратить особое внимание на температуру воды, которой поливают траву. Потому что в сильно прохладной воде трава не растет. Это также может сэкономить воду. Например, освободившуюся воду можно собрать в отдельную емкость и использовать для полива двора. Для развития гидропоники не нужна большая площадь земли. Нужны специальные стеллажи, воздухоотводящие устройства, солнечные светильники, специальная жидкость и вода», - пояснил Исатай Сактаганов.

Молоко коровы, питающейся травой, выращенной методом гидропоники, бывает питательным и в большом количестве. Владелец бизнеса, нашедший механизм эффективного метода, отметил, что в будущем намерен расширить его применение.