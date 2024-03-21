Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане

Благоприятные метеорологические условия ожидаются 21 марта в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Как сообщили синоптики, в четверг, 21 марта, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городе Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.