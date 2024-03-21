Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, по республике пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке, ночью на юго-западе — сильный дождь, в горных районах юго-востока страны — осадки, временами — сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны — очень сильный дождь. Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков.

По стране ожидаются туман, усиление ветра, на востоке, в центре — гололед, на юге, юго-востоке страны — гроза.