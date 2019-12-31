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Метель надвигается на Акмолинскую и Костанайскую области

31 Декабря 2019 17:24
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Метель надвигается на Акмолинскую и Костанайскую области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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1, 2 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Местами ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау 1, 2 января ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

1 января в Костанайской области местами ожидаются сильный снег, гололед. На большей части территории - метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Погода,
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