+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Метель и туман: в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

13 Января 2021 16:59
Поделиться:
Метель и туман: в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Девять человек спасли из снежных заносов в Карагандинской области
Дорога к санаторию Капал-Арасан закрыта из-за непогоды в Алматинской области Какой будет погода в Казахстане 14-16 января Из-за метели закрыта одна из автотрасс в ВКО

14 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

В Уральске 14 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Ночью 14 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, понижение температуры до 28-33 мороза.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-38 градусов мороза.

В Петропавловске ночью 14 января ожидается понижение температуры воздуха до 35-37 градусов мороза.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Кызылорде днем 14 января ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив