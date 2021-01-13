Метель и туман: в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
14 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
В Уральске 14 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Ночью 14 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, понижение температуры до 28-33 мороза.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-38 градусов мороза.
В Петропавловске ночью 14 января ожидается понижение температуры воздуха до 35-37 градусов мороза.
В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.
В Кызылорде днем 14 января ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.
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