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Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

26 Ноября 2021 16:12
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Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Днем 27 ноября в горных районах ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. В Шымкенте днем 26 ноября, ночью и утром 27 ноября сохраняется туман.

27 ноября на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на северо-востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 27 ноября ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Днем 27 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, 15-20 м/с.

27 ноября на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 27 ноября ночью и утром ожидается туман.

27 ноября на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау 27 ноября ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 27 ноября в центре Актюбинской области ожидается туман.

Днем 27 ноября на севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью 27 ноября на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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