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Метель и гололед ожидаются в Туркестанской области
14 Января 2020 21:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По информации синоптиков, 15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.
В Туркестане временами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Туркестанская область, Погода,
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