Метель и гололед ожидаются в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Туркестане временами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.