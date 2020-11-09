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Метель, гололед, ветер: прогноз погоды на 9 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 9 ноября, передает МИА «Казинформ».
Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять циклон с районов Мурманска – сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, в северных и южных регионах порывы 23-28 м/с, туман, гололед, на севере и востоке низовая метель. Лишь на юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Жамбылской, Актюбинской областях – туман. В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, днем в Мангыстауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, днем в Кызылординской области с пыльной бурей.
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