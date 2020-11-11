Метель, гололед, ветер ожидаются в Казахстане 11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 11 ноября, передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы до 25 м/с, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях днем – порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангыстауской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.