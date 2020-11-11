Метель, гололед, ветер ожидаются в Казахстане 11 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 11 ноября, передает МИА «Казинформ».
Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы до 25 м/с, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях днем – порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангыстауской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
- Снег, туман, гололед: шторм объявлен в восьми областях Казахстана
- Из-за сильного ветра бетонный столб упал на автомобиль в Семее
- Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
- Автотрассы из Нур-Султана в Щучинск и Темиртау закрывают из-за непогоды
- Какой будет погода в Казахстане 10 ноября
- Жителей Атырау предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана