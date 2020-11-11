+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Метель, гололед, ветер ожидаются в Казахстане 11 ноября

11 Ноября 2020 01:04
Поделиться:
Метель, гололед, ветер ожидаются в Казахстане 11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 11 ноября, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Снег, туман, гололед: шторм объявлен в восьми областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана Жителей Атырау предупредили о неблагоприятных метеоусловиях Какой будет погода в Казахстане 10 ноября

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы до 25 м/с, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях днем – порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангыстауской областях – усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив