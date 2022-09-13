Металлы и неизвестные предметы обнаружили в вакцинах – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяется сообщение о том, что рабочая группа по исследованию вакцин против COVID-19 в Германии изучила препараты от нескольких производителей и обнаружила в них металлические частицы и компоненты неизвестного происхождения. Также они обнаружили изменения крови у привитых людей. Все это совершенно бездоказательно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Работу, в которой представлены «доказательства» того, что в вакцинах содержатся некие неизвестные компоненты и токсичные металлы, можно найти в Сети. Размещена она не в научных журналах или на авторитетных медицинских порталах, а на сайте, который часто ссылается на ресурсы, распространяющие фейки.

Из самой работы следует, что исследования проводила некая рабочая группа по изучению вакцин против COVID-19 в Германии. В Сети нет никаких упоминаний об организации с таким названием, будь она правительственной или частной.

Также в работе не упоминаются фамилии ее авторов. В ней указано лишь имя ответственного редактора – доктора Клауса Ретцлаффа. Ученый с таким именем в Германии действительно есть, однако он физик и занимается изучением гравитации и квантовой механики. К медицине, вирусологии или изучению вакцин он никакого отношения не имеет.

Что же касается самого исследования, то, во-первых, как сказано выше, оно размещено на недостоверном ресурсе, следовательно, не является рецензированным. Во-вторых, в нем нет совершенно никаких подтверждений тому, что на фото действительно вакцины под микроскопом, а не посторонние предметы. Более того, даже если на фотографиях действительно вакцины, то в тексте нет данных о том, где и как были получены снимки, при каких условиях хранили препараты и как именно их исследовали.

Подобные ничем не обоснованные «исследования» уже появлялись в Германии ранее и подвергались жесткой критике со стороны всего научного сообщества, так как не соответствовали общепринятым требованиям и правилам проведения экспериментов.

Что же касается тезисов, приведенных в самом исследовании, то их достаточно легко опровергнуть.

Кровь людей, привитых против COVID-19, исследовали много раз. И результаты этих исследований, в отличие от распространяемой работы, рецензированы и опубликованы в научных журналах. Ни одно из них не доказывает наличия в крови металлов или посторонних веществ неизвестного происхождения.

Еще на этапе клинических исследований вакцин против COVID-19 ученые анализировали кровь привитых добровольцев для того, чтобы установить уровень выработанных антител. О том, что в ходе этих анализов были обнаружены неизвестные вещества, не сообщалось.

Идеи о том, что в вакцинах содержатся тайные токсичные компоненты, тоже неверны. Составы вакцин опубликованы в открытом доступе и секретом не являются.

Содержание столь огромного количества различных металлов в вакцинах, как указано в распространяемой «научной» работе, противоречит здравому смыслу. Дело в том, что дозы вакцин против COVID-19 очень маленькие. К примеру, одна доза вакцины Pfizer для взрослого человека составляет всего 0,3 мл. Если бы в ней действительно содержались все указанные металлы и другие токсичные вещества, то вакцина не могла бы выглядеть как прозрачная жидкость.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Распространяемая работа, якобы открывающая «правду» о составах вакцин, размещена на ненадежном источнике, а ее авторы неизвестны. Приведенные в ней тезисы бездоказательны, а методы и материалы исследования неясны. Некоторые из описанных в работе явлений опровергаются рецензированными научными исследованиями, проведенными различными учеными независимо друг от друга.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком.