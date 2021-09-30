Металлурга из Риддера наградили за спасение ребенка из огня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Металлург из Риддера спас соседского ребенка из пожара, за что был награжден тремя благодарственными письмами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью ТОО «Казцинк».

Работник Риддерского металлургического комплекса Вадим Бедаев первым заметил, что в соседской квартире произошел пожар. Зная, что там находятся дети, он бросился в местный КСК и, взяв у слесаря лом, кинулся на помощь соседям.

«Удивительно, как быстро может разгореться пламя. Еще за несколько минут до происшествия, подходя к своему дому, я увидел на подоконнике рядом с открытым окном соседских ребятишек. Немного поругал их, чтобы закрыли створки, опасно ведь так играть! Дома зашел в ванную комнату, и увидел валящий из вытяжки дым. У нас с соседями один вытяжной колодец – я сразу понял, что случилась беда», - вспоминает о случившемся Вадим Бедаев.

Вместе с соседом Вадим взломал дверь и только ползком смог пробраться внутрь квартиры, затянутой дымом. С трудом ему удалось различить очертание детской руки, и притянуть пятилетнего ребенка к себе.

«Он уже не дышал, поэтому мы вместе со спасателями, которые уже прибыли на место происшествия, стали реанимировать ребенка, благо эта техника входит в программу регулярного обучения у нас на производстве. Нам удалось вернуть ребенка в чувство», – поделился Вадим Бедаев.

В это время из охваченной пламенем квартиры прибывшие спасатели вытащили двухлетнего мальчика и маму детей. После выяснилось, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Спустя время Вадима Бедаева отметили тремя благодарственными письмами: от департамента по чрезвычайным ситуациям региона, акимата Риддера и профсоюзной организации Риддерского металлургического комплекса.

«Вадим, как настоящий герой, очень скромный человек, мы совершенно случайно узнали об этой истории», – рассказали коллеги металлурга.

«Приятно, что отметили, но в такой ситуации вряд ли кто-то мог бы пройти мимо, благо все обошлось», - говорит Вадим Бедаев.