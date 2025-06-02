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    17:36, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Металлообработка набирает обороты: заложен фундамент для строительства нового завода в Актау

    В Актау состоялась церемония закладки первого камня в строительстве первого в стране завода по производству стальных труб большого диаметра, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат Мангистауской области

    Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, Каспийский трубный завод станет предприятием с полным технологическим циклом по выпуску стальных вертикальных труб диаметром до 1420 мм. Производственная мощность нового завода составит 150 тыс. тонн в год. После запуска завода нефтегазовый, энергетический, строительный и коммунальный секторы страны, требующие трубы, будут обеспечиваться за счёт отечественной продукции.

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    Фото: акимат Мангистауской области

    Планируется, что на постоянной основе на производстве будут трудоустроены более 100 человек.

    В своем выступлении заместитель акима области Аббат Урисбаев подчеркнул значимость данного проекта для региона и пожелал успешной реализации нового производственного объекта.

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    Фото: акимат Мангистауской области

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по увеличению экспорта и замещению импорта в стране. Открывшийся сегодня завод является отражением конкретной реализации этих задач. Это позволит не только заместить импорт, но и снизить себестоимость трубной продукции, а также дать импульс развитию таких отраслей, как логистика, машиностроение, металлургия. Акимат области всегда поддерживает такие важные инициативы. Кроме того, от имени главы региона Нурдаулета Игиликулы я хотел бы выразить благодарность всем гражданам, которые инициировали благое дело. Желаю успеха в строительстве нового производственного объекта, — сказал Аббат Урисбаев.

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    Фото: акимат Мангистауской области

    Отмечается, новый завод реализуется по инициативе компании «Сталь Трейд». Основанная в 2004 году, компания на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий по производству и поставке стальной трубной продукции в Казахстане. Предприятие имеет филиалы продаж в городах Астана, Алматы, Актау, Павлодар, Шымкент, Усть-Каменогорск и Ташкент.

    Ранее в Семее заложили фундамент высокотехнологичного завода по производству чипов и электронных устройств.

    Теги:
    Заводы Актау Мангистауская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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