Металлоискатели предлагают установить в крупных ТРЦ Казахстана

Ведомство опубликовало на площадке «Открытые НПА» проект приказа «О внесении изменений в приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 5 октября 2023 года № 366-НҚ «Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, и объектов внутренней торговли, уязвимых в террористическом отношении».

Проект разработан в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305, и направлен на усиление мер антитеррористической защиты крупных торгово-развлекательных центров.

Предлагаемые изменения уточняют порядок обеспечения безопасности на объектах внутренней торговли, отнесенных к категории уязвимых в террористическом отношении.

Согласно проекту, собственники и руководители крупных торгово-развлекательных центров с площадью свыше 10 000 квадратных метров и более обязаны заключать договоры на оказание охранных услуг с организациями, имеющими лицензию на оказание охранных услуг на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

Документ также конкретизирует требования к инженерно-технической укрепленности зданий, системам пропускного режима и видеонаблюдения. Для торгово-развлекательных центров с площадью от 10 000 квадратных метров и более, вводится требование обязательного оснащения средствами досмотра посетителей — портативными и стационарными металлоискателями. Данные технические средства будут применяться при установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611.

Принятие данных изменений позволит повысить уровень защищенности наиболее крупных торгово-развлекательных объектов, где ежедневно находится большое количество людей, минимизировать потенциальные риски и укрепить систему антитеррористической безопасности в сфере внутренней торговли.

Ранее Министерство торговли и интеграции вынесло на публичное обсуждение проект изменений в правила внутренней торговли Казахстана. Изменения нужны для упрощения доступа граждан к финансовым инструментам, в том числе — возможности брать автомобили в лизинг физическим лицам.