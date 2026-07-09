Meta разрешила ИИ использовать фото из открытого Instagram: как защитить свои снимки

Компания Meta выпустила обновление для своих сервисов, в котором появились новые возможности искусственного интеллекта на базе модели Muse Image, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одной из главных функций стала возможность создавать изображения с использованием фотографий из открытых аккаунтов Instagram.

После обновления пользователи Meta AI смогут отмечать аккаунты Instagram через символ @ и добавлять публичные профили в свои запросы. Например, можно создать изображение с определенным человеком, оформить персональное приглашение, разработать графику или воплотить другую творческую идею с использованием фотографий из открытого аккаунта.

При этом отдельное разрешение владельца фотографий для такой генерации не требуется. Количество подобных запросов не ограничено, а уведомления о том, что фотографии из аккаунта были использованы для создания изображения с помощью ИИ, владельцам профилей не приходят.

Функция работает только с открытыми аккаунтами. Если профиль Instagram закрыт, Meta AI не сможет получить доступ к фотографиям и использовать их для генерации изображений.

Как запретить использование своих фото для ИИ, если профиль открыт

Пользователи Instagram могут отключить возможность использования своих фотографий для создания изображений через Meta AI.

Для этого необходимо:

открыть настройки приложения; перейти в раздел «Репосты и повторное использование»; отключить разрешение на использование своих изображений для ИИ-генерации.

После отключения этой функции фотографии из аккаунта не будут использоваться для создания нового контента с помощью Meta AI.

Помимо этого, обновление добавляет другие инструменты работы с изображениями. Muse Image позволяет создавать картинки с нуля по текстовому описанию, редактировать готовые фотографии, удалять нежелательные объекты, добавлять новые элементы и менять стиль изображений.

Пользователи также получили доступ к готовым шаблонам для создания контента. С их помощью можно восстановить старые фотографии, примерить новые образы, изменить прическу или превратить себя в персонажа мультфильма или видеоигры.

Meta отмечает, что новые возможности будут постепенно распространяться на другие сервисы компании, включая Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger. В дальнейшем технология также будет использоваться в рекламных инструментах Meta.

Ранее Meta начала поэтапное тестирование новых функций для своих сервисов. Среди них — возможность анонимного просмотра сторис в Instagram. О принципе работы этой функции, а также о возможных рисках для пользователей корреспонденту рассказал эксперт.