Эксперт рассказал, какие риски скрывает «анонимный просмотр» сторис в Instagram

Meta начала поэтапное тестирование платных подписок для своих ключевых сервисов - Instagram, Facebook и WhatsApp, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые тарифные планы, объединенные условным названием Plus, постепенно становятся доступными пользователям в разных странах и предлагают расширенный функционал за ежемесячную плату.

На фоне запуска особое внимание привлекли функции, связанные со Stories. Помимо инструментов персонализации и аналитики, пользователям добавили новые возможности управления отображением активности — в том числе так называемый «анонимный просмотр сторис».

Как работают новые подписки Meta

Подписочные планы Instagram Plus и Facebook Plus включают набор дополнительных функций, ориентированных на расширенную работу с контентом и аудиторией.

Одним из ключевых элементов стала расширенная аналитика сторис. Пользователи могут видеть не только стандартную статистику просмотров, но и более детализированные данные — например, сколько раз их Stories пересматривали, а также дополнительные сигналы вовлеченности аудитории.

Параллельно расширяются инструменты персонализации профиля: кастомизация интерфейса, дополнительные настройки отображения контента и новые возможности управления аудиторией.

WhatsApp Plus развивается в схожем направлении, но с упором на индивидуализацию — темы оформления, расширенные настройки уведомлений и дополнительные функции работы с чатами.

Как работают «анонимные просмотры»

Наиболее обсуждаемой функцией стала возможность просматривать Stories без отображения имени пользователя в списке зрителей.

Это означает, что автор публикации не видит конкретного человека, который открыл его сторис. При этом сам контент остается полностью доступным для просмотра, а базовая механика работы Stories не меняется.

Важно, что параллельно усиливается и обратная сторона функционала: авторы сторис получают более подробную аналитику, включая данные о том, сколько раз их контент был просмотрен или пересмотрен. Таким образом, система одновременно расширяет и инструменты видимости аудитории, и элементы скрытия отдельного зрителя.

Что остается зафиксированным внутри платформы

Несмотря на формулировку «анонимный просмотр», технически пользователь не становится невидимым для самой платформы.

Meta продолжает фиксировать стандартный набор данных: IP-адрес, тип устройства, время активности, продолжительность просмотра и поведенческие паттерны внутри приложения.

Эти данные используются для алгоритмов рекомендаций, аналитики и персонализации контента. В результате пользователь остается полностью идентифицируемым для системы, даже если его имя не отображается другим участникам.

Не анонимность, а изменение видимости

Несмотря на расширение функционала, связанного с приватностью и управлением видимостью в сторис, специалисты отмечают, что подобные изменения не всегда означают повышение реального уровня безопасности.

С точки зрения информационной безопасности важно учитывать не только пользовательский интерфейс и новые настройки, но и то, как именно платформа продолжает фиксировать и обрабатывать данные внутри системы. Именно в этом разрыве между восприятием и технической реальностью, по мнению экспертов, и возникает основная иллюзия «анонимности».

На этом фоне сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин обращает внимание на то, что подобные функции часто интерпретируются пользователями как инструмент полной приватности, хотя фактически не меняют принцип работы платформы.

— С точки зрения информационной безопасности это не анонимность. Это лишь изменение того, как пользователь отображается в списке просмотров, тогда как сама платформа продолжает фиксировать все действия внутри системы, — пояснил эксперт.

Далее он обращает внимание на более широкий эффект таких решений — формирование у пользователей ощущения скрытности, которое не соответствует реальному уровню прозрачности системы.

Фото: ЦАРКА

— Формируется иллюзия приватности. Пользователь думает, что он становится невидимым, но на уровне системы его действия остаются полностью зафиксированными, — добавил Евгений Питолин.

Риски и возможные последствия

Эксперты отмечают, что появление скрытого просмотра сторис может изменить поведение пользователей внутри социальных сетей.

С одной стороны, пользователи получают возможность просматривать контент без публичной фиксации просмотра. С другой — это создает условия для скрытого наблюдения за активностью других людей без их уведомления.

В результате формируется асимметрия взаимодействия: автор контента видит меньше информации о зрителях, тогда как отдельные пользователи получают возможность наблюдать незаметно.

Это может повышать риски кибербуллинга, нежелательного мониторинга и усложнять фиксацию цифровых следов в спорных ситуациях.

Регуляторный контекст

С точки зрения законодательства о персональных данных, подобные механизмы затрагивают вопросы прозрачности обработки информации и трансграничной передачи данных.

В Казахстане эти процессы регулируются законом «О персональных данных и их защите», который требует ясного информирования пользователей о способах сбора и использования информации.

В условиях расширения цифровых сервисов с элементами скрытой видимости возрастает роль регуляторов в оценке того, насколько заявленные функции соответствуют принципам прозрачности и защиты данных.

Приватность, которая не выходит за пределы интерфейса

На фоне развития подобных функций возрастает значение контроля со стороны регуляторов и оценки того, насколько заявленные инструменты соответствуют принципам прозрачности и защиты данных.

Несмотря на расширение инструментов управления видимостью, функция «анонимного просмотра» не меняет фундаментальной модели работы платформы с данными пользователей. В результате основное противоречие сохраняется: пользователь получает ощущение приватности, тогда как его цифровой след остается полностью прозрачным для самой системы.

Ранее Meta уже усилила курс на внедрение искусственного интеллекта и инструментов приватности в своих сервисах.

Компания сообщила о запуске системы на базе ИИ, которая будет выявлять аккаунты пользователей младше 13 лет в Instagram и Facebook с последующим их удалением. По задумке, алгоритмы должны автоматически анализировать поведение и сигналы профиля, чтобы повысить уровень защиты детей в соцсетях.

Параллельно Meta продолжает развивать функции конфиденциальности в мессенджерах. В WhatsApp появился так называемый «режим инкогнито» для общения с ИИ-ассистентом. Он позволяет вести приватные диалоги, которые не сохраняются и обрабатываются в защищенной среде — доступ к переписке, по заявлению компании, не имеет даже сама Meta.