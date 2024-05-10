Месячная норма осадков и крупный град выпали в СКО

В Северо-Казахстанской области сегодня местами прошел проливной дождь с сильным ветром, в некоторых районах выпал град, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что метеостанция в райцентре Сергеевке зарегистрировала град диаметром 10 мм, в селе Саумалколь – 6 мм. Продолжался он в течение 3-4 минут.

В Петропавловске небольшой град шел одну минуту. Наблюдался сильный ветер, гроза. Температура воздуха достигала 23 градусов тепла.

Сильный дождь прошел в селе Новоникольском Кызылжарского района. Там при месячной норме осадков в 33 мм сегодня выпал 41 мм.

Штормовое предупреждение в регионе объявили на завтра, 10 мая. Ожидается гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.