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    21:21, 09 Май 2024 | GMT +6

    Месячная норма осадков и крупный град выпали в СКО

    Месячная норма осадков и крупный град выпали в СКО
    Фото: скрин с видео

    В Северо-Казахстанской области сегодня местами прошел проливной дождь с сильным ветром, в некоторых районах выпал град, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что метеостанция в райцентре Сергеевке зарегистрировала град диаметром 10 мм, в селе Саумалколь – 6 мм. Продолжался он в течение 3-4 минут.

    В Петропавловске небольшой град шел одну минуту. Наблюдался сильный ветер, гроза. Температура воздуха достигала 23 градусов тепла.

    Сильный дождь прошел в селе Новоникольском Кызылжарского района. Там при месячной норме осадков в 33 мм сегодня выпал 41 мм.

    Штормовое предупреждение в регионе объявили на завтра, 10 мая. Ожидается гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Петропавловск Дожди Погода Петропавловска Регионы Казгидромет Видео Штормовое предупреждение
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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