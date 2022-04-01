Месяц Рамазан: автобусы будут курсировать в ночное время в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 апреля, в священный месяц Рамазан, для верующих мусульман будет организована подача специальных бесплатных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Для удобства горожан маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям.

Маршруты в ночное время до 01:00ч. будут курсировать из крупных мечетей города.

Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:

- Супермаркет «Спутник»;

- ЖД вокзал;

- ЖМ «Коктал-1,2».

Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:

- ЖМ «Коктал-1,2»;

- ЖД вокзал;

- Мед. колледж.

Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:

- ЖМ «Коктал-1,2»;

- ЖМ «Кирпичный».

Направления маршрутов мечети «Ырыскелді қажы»:

- ЖМ «Ильинка».

Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:

- ТЦ «Рахмет».