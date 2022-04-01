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    20:22, 31 Март 2022 | GMT +6

    Месяц Рамазан: автобусы будут курсировать в ночное время в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 апреля, в священный месяц Рамазан, для верующих мусульман будет организована подача специальных бесплатных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Для удобства горожан маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям.

    Маршруты в ночное время до 01:00ч. будут курсировать из крупных мечетей города.

    Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:

    - Супермаркет «Спутник»;
    - ЖД вокзал;
    - ЖМ «Коктал-1,2».
    Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:
    - ЖМ «Коктал-1,2»;
    - ЖД вокзал;
    - Мед. колледж.
    Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:
    - ЖМ «Коктал-1,2»;
    - ЖМ «Кирпичный».
    Направления маршрутов мечети «Ырыскелді қажы»:
    - ЖМ «Ильинка».
    Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:
    - ТЦ «Рахмет».



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