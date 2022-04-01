20:22, 31 Март 2022 | GMT +6
Месяц Рамазан: автобусы будут курсировать в ночное время в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 апреля, в священный месяц Рамазан, для верующих мусульман будет организована подача специальных бесплатных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Для удобства горожан маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям.
Маршруты в ночное время до 01:00ч. будут курсировать из крупных мечетей города.
Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:
- Супермаркет «Спутник»;
- ЖД вокзал;
- ЖМ «Коктал-1,2».
Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖД вокзал;
- Мед. колледж.
Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖМ «Кирпичный».
Направления маршрутов мечети «Ырыскелді қажы»:
- ЖМ «Ильинка».
Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:
- ТЦ «Рахмет».