Место на кладбище с памятником приготовил себе предприниматель из Актобе

Актюбинский предприниматель два года назад получил место на кладбище возле города и установил надгробный памятник. По словам мужчины, он это сделал после того, как тяжело заболел, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вблизи жилого массива Кирпичный в Актобе есть большое кладбище. Здесь похоронены и представители других этносов. Памятник, расположенный в левой части от входа, построен в 2022 году. Администрация знает о том, что место принадлежит бизнесмену Куандыку Алишеву.

— Начал строить в 2022 году. Он уже в возрасте. Наверное хотел заранее посмотреть, как это будет выглядеть. Построил всего за 2-3 месяца. Это место только для него. Использован гранит. Ранее еще один человек заранее приготовил себе место. Но тот умер и похоронен. В основном, это делают старые люди. Этого им нельзя запретить. Места не продаются, — сказал администратор кладбища в жилом массиве Кирпичный Сабит Дуйсенов.

По его словам, обычно люди приносят справку о смерти. Только после этого выделяется место. Хотя земля предоставляется бесплатно, услуга по рытью могилы стоит 90 тысяч тенге.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

Предприниматель, при жизни заняв место на кладбище, поручил написать на надгробном камне справа «Признаки счастливой жизни: авторитет, дети», а на левой стороне «Твоя цель — беспрестанный поиск, беспокойная жизнь».

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

— Мне 86 лет. Два года назад в январе я упал, сломал поясничный позвонок и долго лежал. Тогда пришли ко мне начальники, ставшие мне как собственные дети, спрашивали о здоровье. «Ваш ага, похоже, умрет, не может ходить. Если дадите место, у меня есть дети в Алматы, братья, много близких друзей. Они все сделают», сказал я. Место на кладбище я выбрал сам, на возвышенности. Обвинять людей, которые дали мне место, не за что, — сказал предприниматель Куандык Алишев.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

Он сам выбрал и утвердил образец памятника, который установлен на этом месте.

Куандык Алишев — уроженец Темирского района Актюбинской области. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, писал научные труды. Предложил способ получения каракулевых шкурок особого цвета. В разные годы у него были спиртовый завод, свиноферма, птичий цех. Сейчас строит многоэтажные дома.

Напомним, Министерство культуры и информации РК планирует внести изменения в правила установления произведений монументального искусства. В каких случаях ставится памятник человеку при его жизни? Об этом можно узнать, пройдя по ссылке.