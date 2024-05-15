Место на кладбище с памятником приготовил себе предприниматель из Актобе
Актюбинский предприниматель два года назад получил место на кладбище возле города и установил надгробный памятник. По словам мужчины, он это сделал после того, как тяжело заболел, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вблизи жилого массива Кирпичный в Актобе есть большое кладбище. Здесь похоронены и представители других этносов. Памятник, расположенный в левой части от входа, построен в 2022 году. Администрация знает о том, что место принадлежит бизнесмену Куандыку Алишеву.
— Начал строить в 2022 году. Он уже в возрасте. Наверное хотел заранее посмотреть, как это будет выглядеть. Построил всего за 2-3 месяца. Это место только для него. Использован гранит. Ранее еще один человек заранее приготовил себе место. Но тот умер и похоронен. В основном, это делают старые люди. Этого им нельзя запретить. Места не продаются, — сказал администратор кладбища в жилом массиве Кирпичный Сабит Дуйсенов.
По его словам, обычно люди приносят справку о смерти. Только после этого выделяется место. Хотя земля предоставляется бесплатно, услуга по рытью могилы стоит 90 тысяч тенге.
Предприниматель, при жизни заняв место на кладбище, поручил написать на надгробном камне справа «Признаки счастливой жизни: авторитет, дети», а на левой стороне «Твоя цель — беспрестанный поиск, беспокойная жизнь».
— Мне 86 лет. Два года назад в январе я упал, сломал поясничный позвонок и долго лежал. Тогда пришли ко мне начальники, ставшие мне как собственные дети, спрашивали о здоровье. «Ваш ага, похоже, умрет, не может ходить. Если дадите место, у меня есть дети в Алматы, братья, много близких друзей. Они все сделают», сказал я. Место на кладбище я выбрал сам, на возвышенности. Обвинять людей, которые дали мне место, не за что, — сказал предприниматель Куандык Алишев.
Он сам выбрал и утвердил образец памятника, который установлен на этом месте.
Куандык Алишев — уроженец Темирского района Актюбинской области. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, писал научные труды. Предложил способ получения каракулевых шкурок особого цвета. В разные годы у него были спиртовый завод, свиноферма, птичий цех. Сейчас строит многоэтажные дома.
Напомним, Министерство культуры и информации РК планирует внести изменения в правила установления произведений монументального искусства. В каких случаях ставится памятник человеку при его жизни? Об этом можно узнать, пройдя по ссылке.