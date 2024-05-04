Памятники выдающимся личностям в РК можно будет устанавливать не ранее 5 лет со дня смерти

В Казахстане разработали правила установления сооружений монументального искусства. Согласно правилам устанавливать памятники выдающимся личностям можно будет не ранее пяти лет со дня смерти, за исключением некоторых случаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ министра культуры и информации об утверждении правил размещен на портале Открытые НПА.

— Настоящие Правила установления сооружений монументального искусства (далее — Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20) статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и определяют порядок установления сооружений монументального искусства, — отмечено в документе.

Поясняется, что сооружениями монументального искусства являются произведения монументального искусства (памятники, бюсты, стелы, барельефы, горельефы), устанавливаемые для увековечения памяти выдающихся личностей, значимых исторических событий.

Отмечено, что в соответствии с подпунктом 9) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» работу по установлению сооружений монументального искусства ведут местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (далее — местные исполнительные органы).

Установление сооружений монументального искусства местными исполнительными органами осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Установление сооружений монументального искусства приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий, определенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465.

Сооружение монументального искусства устанавливается с учетом наличия имени выдающейся личности в Списке исторических личностей, утвержденного Республиканской ономастической комиссией.

— Выдающейся личности сооружение устанавливается не ранее пяти лет со дня ее смерти, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события, — подчеркивается в правилах.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 21 мая текущего года.