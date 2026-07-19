Место, где невозможно утонуть: что скрывают Райские озера Жетысу

В самом сердце пустыни Жалкум, вдали от цивилизации, скрывается уникальный природный оазис — Райские озера (Райколь). Из-за экстремальной концентрации соли этот водоем с бирюзовой водой называют казахстанским Мертвым морем: плотность воды здесь настолько высока, что человек физически не может утонуть, передает корреспондент агентства Kazinform.

Путь к озерам — настоящее испытание для техники. Дорога петляет среди песчаных барханов, зарослей саксаула, где изредка можно встретить степных черепах и ящериц. Тем удивительнее контраст: посреди безжизненного знойного пейзажа внезапно открывается панорама водоемов с невероятной, ярко-бирюзовой водой и белыми соляными берегами.

Фото: ТИЦ «Vizit Zhetysu»

Главный секрет Райколя — экстремальная концентрация соли. Плотность воды здесь настолько высока, что она буквально выталкивает человека на поверхность. Утонуть в этих озерах физически невозможно — можно спокойно лежать на воде. Но находиться в воде высокой минерализации рекомендуется не более 15-20 минут. Стоит выйти на берег, как влага мгновенно испаряется под жарким солнцем, покрывая кожу плотной белой коркой соли, а одежда и купальники буквально за пару минут затвердевают и встают колом.

К счастью, природа продумала все до мелочей: буквально в нескольких шагах от соленых чаш находятся пресные озера, где туристы могут с комфортом смыть с себя соль.

Своим необычным цветом водоемы обязаны не только минералам, но и микроскопическим рачкам Artemia salina, а также особым водорослям. В зависимости от сезона, угла падения солнечных лучей и активности микроорганизмов вода здесь меняет свой оттенок: от нежно-голубого и изумрудного до необычного розовато-оранжевого цвета.

Фото: ТИЦ «Vizit Zhetysu»

Само название озера связано с трогательной легендой, которую бережно хранят местные жители. Согласно их рассказам, много поколений назад молодая девушка по имени Райхан заболела проказой. Опасаясь заразить близких, она ушла вглубь пустыни Жалкум, фактически обрекая себя на гибель. Обессилев, она набрела на соленые озера. Пытаясь прекратить свои страдания, девушка решила утопиться, но соленая вода упорно выталкивала ее обратно на берег.

Оставшись жить у озера, Райхан стала ежедневно купаться и мазать тело местной грязью. Через несколько месяцев ее кожа полностью очистилась. Вернувшись домой исцеленной, она посвятила свою жизнь лечению других людей, а озеро назвали в ее честь — Райколь (или озеро Райхан).

Есть и более современные свидетельства целительной силы этих мест. В годы Великой Отечественной войны недалеко от озера работал военный госпиталь. Раненых бойцов возили на Райские озера, где раны затягивались значительно быстрее благодаря солевым и грязевым ваннам.

Донные грязи Райколя по своим свойствам не уступают знаменитым мировым курортам. Туристы используют их как природное SPA: наносят плотным слоем на суставы и кожу, ждут полного высыхания на солнце, а затем смывают озерной водой. Такая процедура снимает воспаления и боли в суставах и позвоночнике, помогает при мышечной усталости после тяжелых нагрузок и благотворно влияет на тонус кожи.

Фото: ТИЦ «Vizit Zhetysu»

Райские озера — это дикий, первозданный край, где полностью отсутствует привычная курортная инфраструктура. С одной стороны, это позволяет отдохнуть от цивилизации, с другой — требует тщательной подготовки.

• Маршрут: Озера находятся в Аксуском районе области Жетысу. Расстояние от Алматы составляет около 500 км (около 1000 км в обе стороны), от Талдыкоргана — порядка 200 км.

• Транспорт: Ехать сюда на обычном легковом автомобиле — большой риск. Последний отрезок пути проходит по глубокому песку пустыни Жалкум и степной колее. Необходим надежный внедорожник с высоким клиренсом и полным приводом.

• Что взять с собой: Обязательно берите большой запас питьевой воды, солнцезащитные кремы (солнце в пустыне беспощадно), закрытую обувь для прогулок по песку, палатки и все необходимое для автономного лагеря.

• Экологический манифест: Уникальность Райколя держится исключительно на его удаленности. Гиды призывают всех гостей бережно относиться к этому месту — увозить весь мусор с собой и беречь хрупкий баланс пустынного оазиса.

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