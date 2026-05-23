Место для жертвоприношений на Курбан айт определили в Павлодаре

В день празднования Курбан айта 27 мая обряд жертвоприношения будет проходить на территории ипподарома «Кулагер» в Павлодаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления по делам религий Павлодарской области, в 06:00 27 мая во всех мечетях региона начнется айт намаз. На территории ипподрома в Павлодаре в течение дня будет проходить жертвоприношение. По традиции здесь можно будет купить барана, а также воспользоваться услугами забойщика.

— Здесь имеются все требуемые ветеринарные и санитарные условия: установлены мусорные контейнеры, проведена вода, электричество. Такие же специальные места для забоя жертвенного животного определены в городах и районах области.

Акиматом Павлодара со всеми заинтересоваными службами согласован план мероприятий по проведению жертвоприношения, — сообщили в управлении по делам религий Павлодарской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоят бараны на Курбан айт в городах Казахстана.