Место для строительства ипподрома выбрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде выделили земельный участок для строительства ипподрома. Он будет располагаться между микрорайоном «Кунгей» и посёлком Уштобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в области 11 видами конного спорта занимаются более 42 тысяч человек.

«Для развития конного спорта нужна соответствующая инфраструктура. Большим достижением стало недавнее выступление нашей сборной по кокпару, которая заняла второе место на чемпионате Казахстана в Первой лиге и завоевала право выступать в Высшей лиге. Давно такого результата не добивалась Карагандинская область. А имея собственную базу для занятий, наши спортсмены достигли бы больших успехов. Плюс это возможность проводить соревнования республиканского или даже международного уровня. Вопрос строительства ипподрома на сегодняшний день решается. Выделен земельный участок. Будет разработана ПСД», - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.

«Площадь земельного участка для строительства ипподрома - 50 га, ширина - 500 м, длина - 1 км. Сегодня мы поставили колышки, окопали курган», - пояснил определение границ участка ведущий специалист отдела землеустройства города Караганды Арман Исаинов.

Строительство ипподрома важно не только для развития национальных видов конного спорта, считает Темирхан Абылаев, но и для жителей области, желающих научиться ездить верхом.



