Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части развития ЛПХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части создания условий для развития личных подсобных хозяйств в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О личном подсобном хозяйстве».

«Как показывает анализ, законы об ЛПХ в РФ, Беларуси и Узбекистане в основном носят в большей степени контурный характер и не детализированы. По сравнению с ними, мы пошли по пути более конкретной детализации. В частности, в законопроекте мы даем понятие личному подсобному хозяйству, определяем его статус как вид непредпринимательской деятельности, что крайне важно для регулирования вопросов налогообложения», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе обсуждения проекта закона в Мажилисе.

Во-вторых, по словам министра, местные исполнительные органы наделяются конкретными дополнительными полномочиями в части создания условий для развития личных подсобных хозяйств.

«Прежде всего, это касается вопросов обеспечения пастбищными и сенокосными угодьями в рамках земельного законодательства, организации снабжения материальными ресурсами, реализация выращенной продукции. Даем им право в зависимости от возможности местных бюджетов, решить проблемные вопросы развития личных подсобных хозяйств в части, создания необходимой производственной инфраструктуры для их кооперативов. Усиливаем их ответственность по вопросам развития личных подсобных хозяйств, вводим норму отчетности акимов перед жителями села по данному вопросу», - пояснил Ербол Карашукеев.