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Местные исполнительные органы могли бы тоже финансировать НИОКР - Президент РК
1 Июня 2022 16:20

Местные исполнительные органы могли бы тоже финансировать НИОКР - Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР. Об этом заявил Президент Казахстана в своем выступлении на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает МИА «Казинформ».

«Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР», - сказал Президент.

По его мнению, настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создание новых научных центров.

«Кроме того, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР. Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что госфинансирование науки за три года возросло на 70%.


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