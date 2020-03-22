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вчера 23:00
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вчера 20:44
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Местная жительница распространяла фейк о коронавирусе в Атакенте
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили распространителей ложной информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции региона.
В Мактаральский РОП поступило сообщение от главного врача центральной больницы г. Атакент о том, что через мессенджер WhatsApp распространяется ложная информация, якобы о появлении коронавируса в Атакенте.
При проверке стражи порядка установили, что в распространенной аудиозаписи говорится, что «из Республики Корея приехал гражданин, заразившийся вирусом, в связи с чем просят не отпускать детей в детсады и быть острожными».
Полицейские Мактаральского района в целях выявления автора и распространителя ложной информации провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате чего, сотрудники полиции установили личность, распространившего ложную информацию и задержали подозреваемую, местную жительницу. Она полностью призналась и раскаялась в содеянном. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». В настоящее время проводится досудебное расследование.
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