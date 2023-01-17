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Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области

17 Января 2023, 21:45
Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Места для крещенских купаний в городе и районах определили в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по ЧС Алматинской области, специально отведенные и оборудованные места для омовения (купания) на территории Алматинской области находятся по следующим адресам:

- г. Конаев, на водохранилище Капшагай в районе 6 пляжа;

- Карасайский район, между с. Шамалган и с. Жандосов развлекательный комплекс «Home Club»;

- Карасайский район, Жамбылский сельский округ, с/о «Рахат»;

- село Узынагаш, ул. Сатпаева №90, приход «Казанского храма Астанинской и Алматинской Епархии» Церковь;

- село Каргалы, ул. Журунова №11, РО «Свято Тихонский приход» Церковь;

- Талгарский район, Кайнарский сельский округ, ниже села Комсомола, северо-восточнее села Жалгамыс. «Живоносный источник»;

- п. Отеген батыр, ул. Ажимуратова 1, «Храм во имя святых мучеников Адриана и Натальи»;

- село Междуреченское, зона отдыха «Рыбацкая усадьба»;

- село Косозен, ул. Муратбаева 1 «Храм в честь иконы Божией матери Неупеваемая Чаша»;

- село М. Туймебаева, ул. Заречная 41;

- «Свято-Сергиевский храм», Ащибулакский сельский округ «Первомайские пруды».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призывает купающихся соблюдать простые правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номерам 112, 101.

19 января православные граждане будут отмечать Крещение Господне, главной традицией которого является погружение в ледяную воду. Спасатели рассказали, как правильно и безопасно окунаться в прорубь.


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