Места для жертвоприношения на Курбан-айт определили в Астане

В Астане утвердили 5 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В преддверии мусульманского праздника Курбан-айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения.

Определены места для проведения жертвоприношений:

рынок «Шанхай»

рынок «Баракат» (ул. А-369, 10)

рынок «Жайлау» (ул. С-754, зд. 1)

рынок «Шолпан-ата» (шоссе «Алаш», 27/2)

ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)

Владельцам сельскохозяйственных животных, реализаторам и хозяевам мест убоя необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с Правилами.