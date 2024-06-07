Места для жертвоприношения на Курбан-айт определили в Астане
В Астане утвердили 5 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В преддверии мусульманского праздника Курбан-айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения.
Определены места для проведения жертвоприношений:
- рынок «Шанхай»
- рынок «Баракат» (ул. А-369, 10)
- рынок «Жайлау» (ул. С-754, зд. 1)
- рынок «Шолпан-ата» (шоссе «Алаш», 27/2)
- ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)
Владельцам сельскохозяйственных животных, реализаторам и хозяевам мест убоя необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с Правилами.
- Сегодня мы провели встречу с владельцами объектов забоя для обсуждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен, — отметил в своем комментарии государственный ветеринарно-санитарный инспектор, главный специалист Мелис Кайнулдаев.