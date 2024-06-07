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    18:24, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Места для жертвоприношения на Курбан-айт определили в Астане

    Мечеть
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Астане утвердили 5 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В преддверии мусульманского праздника Курбан-айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения.

    Определены места для проведения жертвоприношений:

    • рынок «Шанхай»
    • рынок «Баракат» (ул. А-369, 10)
    • рынок «Жайлау» (ул. С-754, зд. 1)
    • рынок «Шолпан-ата» (шоссе «Алаш», 27/2)
    • ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)

    Владельцам сельскохозяйственных животных, реализаторам и хозяевам мест убоя необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с Правилами.

    - Сегодня мы провели встречу с владельцами объектов забоя для обсуждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен, — отметил в своем комментарии государственный ветеринарно-санитарный инспектор, главный специалист Мелис Кайнулдаев.

     

    Теги:
    Праздник Религия Астана Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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