Места для выгула собак оборудуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в парковых зонах Алмалинского района установят ящики с пакетами для прогулки с собаками. Об этом сообщил аким района Беккали Торгаев, передает корреспондента МИА «Казинформ».

По его словам, такое предложение поступило от жителей города в рамках проекта «Бюджет участия». В прошлом году специальный комплекс с пакетами для собачьих экскрементов был оборудован в парке им. Ганди.

Беккали Торгаев также отметил, что в акимат города были направлены предложения с примерами, где можно было бы организовать места для выгула собак.

«У нас в общей сложности 15 скверов, один парк и пять зеленых зон. Там люди по утрам бегают. На следующий год рассматриваем сделать новую пешеходную зону по улице Байсеитовой. В этих и других парковых зонах люди гуляют с собаками, и это вызывает неоднозначную реакцию, некоторые относятся с возмущением. Ходить с собаками не запрещается, но они должны быть в намордниках. По проекту «Бюджет участия» у нас прошел один проект, мы это дорабатываем, и в парке имени Ганди дополнительно в этом году установим. Начнем с того, что на входах в парковые зоны будут установлены ящики с пакетами, чтобы владельцы собак могли брать их с собой и не засоряли парковые зоны. Я думаю, мы вместе с жителями начнем обучать культуре тех, у кого есть собаки, а другие жители, чтобы относились к этому с пониманием, и это все в рамках закона», - рассказал Беккали Торгаев.