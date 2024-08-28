Места для проведения митингов и шествий изменили в Алматы

В Алматы были определены специализированные места для проведения мирных собраний: это парк имени Махатмы Ганди, скверы имени Амангельди Иманова и за кинотеатром «Сары-Арка». Также изменен маршрут санкционированных шествий и демонстраций — теперь он будет проходить по улице Жамбыла от проспекта Гагарина до улицы Муканова. Такое решение приняли депутаты города в ходе очередной сессии маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня специализированными местами для проведения мирных собраний являются парк имени М. Ганди, скверы имени Ш. Уалиханова и за кинотеатром «Сары-Арка». Для шествий определен маршрут по улице Шевченко, от сквера имени Ш. Уалиханова до парка имени М. Ганди.

Руководитель управления общественного развития Айдар Есенбеков отметил, что после проведения ремонтных работ и реконструкции сквера имени Ш. Уалиханова, в связи с обустройством обособленных мест стоянки транспортных средств, установкой островков безопасности, сигнальных столбиков и пешеходных переходов, ширина улицы Шевченко была уменьшена. Кроме того, при проведении массовых мероприятий перекрывается движение по улице Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева. Это приводит к заторным явлениям, чрезмерной нагрузке на другие улицы, изменению маршрутов и нарушению графика общественного транспорта, неудобству пассажиров и автолюбителей.

Вместе с тем, от горожан поступали обращения с просьбой не проводить в этом сквере митинги в связи с нарушением тишины и покоя, а также нанесением урона историческому облику сквера.

— Учитывая вышесказанное, было внесено предложение перенести специализированное место со сквера имени Ш. Уалиханова (заполняемость 1000 человек) в сквер имени А. Иманова по проспекту Абылай хана (заполняемость 500 человек), где нет необходимости перекрытия улиц и нет жилых домов в непосредственной близости, — сказал Айдар Есенбеков.

Также с целью сохранения ранее установленного охвата специализированных мест города наполняемость сквера за кинотеатром «Сары-Арка» изменена с 500 до 1000 человек.

Кроме того, изменен маршрут проведения санкционированных шествий или демонстраций — он будет проходить по улице Жамбыла от проспекта Гагарина до улицы Муканова.

— Улица Жамбыла менее загружена, на отрезке от проспекта Гагарина до улицы Муканова предусмотрены две полосы движения, кроме того, нет пересечений с магистральными улицами, — добавил спикер.

Прежний маршрут по улице Шевченко создавал помехи для транспортных потоков, так как пересекал магистральные артерии города, такие как проспекты Сейфуллина, Назарбаева, Абылай хана, улицы Желтоксан, Наурызбай батыра.

Депутаты поддержали данные изменения большинством голосов.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы вынес на публичное обсуждение проект поправок о переносе мест для проведения мирных собраний, шествий и пикетов.