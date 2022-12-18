Месси установил новый рекорд в финале ЧМ-2022 в Катаре

18 Декабря 2022, 23:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Месси вышел в стартовом составе команды Аргентины на финальный матч чемпионата мира в Катаре против сборной Франции. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» встреча стала 26-й на чемпионатах мира.

На 23-й минуте матча против Франции Месси установил новый рекорд по сыгранным минутам на ЧМ (2217), у бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини 2216 минут.

Сегодня в финальном матче чемпионата мира по футболу определится победитель между командами Франции и Аргентины.

Букмекеры оценивают шансы команд, как равные – в среднем на победу как одной, так и другой сборной дают коэффициент 2,91. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,16.

Бронзовым призером чемпионата мира в Катаре стала сборная Хорватии, обыграв Марокко.

Фото: sports.kz