Месси принес победу Аргентине над Мексикой в матче на ЧМ-2022

27 Ноября 2022, 03:01

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0.

Второй матч в группе для аргентинцев был очень важным, поскольку после неожиданного сенсационного поражения от Саудовской Аравии, им необходимо было заработать три очка, чтобы не лишиться шансов на выход в плей-офф и не вылететь с турнира. Поэтому многие эксперты и любители футбола ждали от этой сборной большего.

Первый тайм прошел в равной борьбе, забитых голов болельщики и зрители не увидели, но опасные моменты все же были. Особо можно отметить штрафной удар на 44-й минуте в исполнении мексиканца Алексиса Вега. Он с довольно приличного расстояния сильным ударом пробил прямо в левую девятку, но вратарь аргентинцев Дамиан Мартинес намертво забрал этот мяч.

Вторая половина встречи выдалась более динамичной, команды очень долго искали ключи к воротам друг друга, действовали очень осторожно, ни в коем случае не забывая про оборону. Но капитану сборной Аргентины на 64-й минуте все-таки удалось открыть счет. Анхель Ди Мария отдал мяч в центр Лионелю Месси, а он издали пробил в правый нижний угол. Подопечные Лионеля Скалони на этом не остановились и забили еще один гол. На 87-й минуте отличился Энцо Фернандес. Ему ассистировал звезда команды Лионель Месси. Счет в матче после этого не изменился, аргентинцы в тяжелейшем матче сумели увезти три очка.

В первом туре Сборная Мексики сыграла вничью с Польшей - 0:0, а Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии - 1:2.