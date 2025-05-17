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    21:53, 16 Май 2025 | GMT +5

    Мексиканская бьюти блогер была застрелена в прямом эфире

    Молодая мексиканская блогерша, известная своими видео о красоте и макияже, была застрелена во время прямого эфире в соцсети, передает агентство Kazinfrom.

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    Фото: v___marquez / instagram

    23-летняя Валерия Маркес была убита во вторник в салоне красоты в городе Сапонан, где она работала. Девушка сидела перед камерой и держала в руках плюшевую игрушку. В помещение зашел мужчина и сделал несколько выстрелов, после чего взял в руки телефон Маркес и отключил прямой эфир. Лицо злоумышленника на несколько секунд появилось в кадре. Сейчас его разыскивают. Прокуратура не озвучивает имя подозреваемого.

    Незадолго до происшествия Маркес рассказала подписчикам, что неизвестный заходил в салон и хотел передать ей дорогой подарок. В этот момент девушки не было на месте. Блогер выглядела обеспокоенной и выразила надежду, что этот мужчина не вернется.

    Дело Маркес расследуется как фемицид — убийство женщины или девочки по признаку пола. Мексика входит в число стран с высоким уровнем насилия по отношению к женщинам. в 2023 году на каждые 100 тысяч женщин приходилось 1,3 убийств по половому признаку.

    Недавно Кандидата в мэры Мексики застрелили в прямом эфире предвыборного митинга.

    Теги:
    Соцсети Стрельба Мексика Блогеры Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
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