Мексиканская бьюти блогер была застрелена в прямом эфире

23-летняя Валерия Маркес была убита во вторник в салоне красоты в городе Сапонан, где она работала. Девушка сидела перед камерой и держала в руках плюшевую игрушку. В помещение зашел мужчина и сделал несколько выстрелов, после чего взял в руки телефон Маркес и отключил прямой эфир. Лицо злоумышленника на несколько секунд появилось в кадре. Сейчас его разыскивают. Прокуратура не озвучивает имя подозреваемого.

Незадолго до происшествия Маркес рассказала подписчикам, что неизвестный заходил в салон и хотел передать ей дорогой подарок. В этот момент девушки не было на месте. Блогер выглядела обеспокоенной и выразила надежду, что этот мужчина не вернется.

Дело Маркес расследуется как фемицид — убийство женщины или девочки по признаку пола. Мексика входит в число стран с высоким уровнем насилия по отношению к женщинам. в 2023 году на каждые 100 тысяч женщин приходилось 1,3 убийств по половому признаку.

Недавно Кандидата в мэры Мексики застрелили в прямом эфире предвыборного митинга.