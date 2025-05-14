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    18:05, 13 Май 2025 | GMT +5

    Кандидата в мэры Мексики застрелили в прямом эфире предвыборного митинга

    Кандидата в мэры города Тексистепека в Мексике Есению Лару Гутьерес и еще трех человек застрелили во время предвыборного шествия, которое транслировали в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

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    Фото: Facebook @YeseniaLaraGutiérrez

    По информации CNN, претендентка на пост мэра Есения Лара Гутьерес шла по улицам Тексистепека и общалась с избирателями, ведя эфир в соцсети Facebook.

    Внезапно по толпе открыли огонь. Было не менее двадцати выстрелов. В результате нападения погибли четверо — сама Гутьерес и три человека из ее группы поддержки. Еще три человека получили ранения.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт нападения на своей утренней пресс-конференции в понедельник и заявила, что пока не располагает информацией о мотивах. Она добавила, что ее правительство координирует свои действия с чиновниками штата Веракрус и при необходимости предлагает федеральную поддержку, включая контакты с генеральной прокуратурой штата.

    - Мы координируем свои действия, особенно с министром безопасности, и оказываем всю необходимую поддержку в этот избирательный период со стороны Веракруса и Дуранго, — сказала она, имея в виду предстоящие 1 июня выборы в двух штатах.

    Тексистепек — маленький город в штате Веракрус, где 1 июня должны состояться выборы в местные органы власти. В городе живут 22 тысячи человек.

    Нападения на политических кандидатов являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике.

    В прошлом году в стране было зарегистрировано рекордное количество жертв политического и преступного насилия: правозащитная организация Data Cívica сообщила о 661 нападении на людей и здания. Многие из жертв либо занимали, либо баллотировались на должности муниципального уровня.

    Теги:
    Стрельба Мексика Мировые новости Нападение
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
    Автор
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