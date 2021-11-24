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    14:20, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мешок наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника областного департамента полиции подполковник полиции Курманбек Сахов, передает МИА «Казинформ».

    «К нам поступила информация о том, что в Сайрамском районе неизвестный занимается хранением, перевозкой и сбытом наркотиков. Данный факт мы зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 ч. 4 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В департаменте полиции создали следственно-оперативную группу, ориентированную на задержание подозреваемого лица. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН задержали подозреваемого, жителя Сайрамского района. При обыске в его доме мы обнаружили и изъяли 1 мешок и полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического средства. Как оказалось, мужчина хранил наркотики в тележке для перевозки пчелиных улей. Согласно экспертизе, изъятые наркотические вещества являются марихуаной, общим весом около 20 кг. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС Сайрамского РУП. На сегодня устанавливаются каналы поставки наркотических средств в область», - сообщил подполковник полиции Курманбек Сахов.

    Всего же с начала года полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 5 тонн наркотических средств, зафиксировали 25 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и задержали 55 наркосбытчиков.

    Теги:
    Туркестанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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