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Меры социальной поддержки лиц с инвалидностью планируют усилить в Астане
14 Октября 2022, 19:29

Меры социальной поддержки лиц с инвалидностью планируют усилить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется увеличить единовременные выплаты инвалидам. Об этом сообщил руководитель Управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб в ходе заседания постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в рамках государственного социального заказа осуществляется финансирование неправительственных организаций в части предоставления специальных социальных услуг. Количество НПО, оказывающих спецсоцуслуги, увеличилось с пяти в 2019 году до воьсми в 2022 году. Таким образом, количество получателей услуг увеличилось с 2019 года на 1 149 человек. На оказание специальных социальных услуг неправительственному сектору в текущем году выделено 854 млн тенге», – сказал И.Скуб.

Руководитель управления отметил, что, по решению местных представительных органов, лицам с инвалидностью оказывается также помощь в виде денежных выплат. В городе имеются: бесплатный проезд для инвалидов на городском транспорте; бесплатное зубопротезирование 1 раз в 2 года; единовременные денежные выплаты ко Дню лиц с инвалидностью; денежная помощь на приобретение твердого топлива; возмещение затрат на подведение газа и установку газового оборудования; единовременные выплаты на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг; возмещение затрат на санаторно-курортное лечение; жилищная помощь для собственников жилья; адресная социальная помощь.

Кроме того, от жителей города поступают соответствующие предложения. Так, сейчас, в связи с многочисленными обращениями инвалидов для усиления мер социальной поддержки, также учитывая статус столицы, решается вопрос об увеличении размеров социальной помощи инвалидам, связанной с наступлением тяжелой жизненной ситуации, с 41 тыс. тенге до 63 тыс. тенге. Также планируется увеличить единовременные выплаты ко Дню лиц с инвалидностью. Сейчас эта выплата составляет около 8 тыс тенге, а в следующем году, в случае положительного решения вопроса финансирования, она составит 50 тыс. тенге.

По словам И.Скуба, для трудоспособных лиц с инвалидностью предусматриваются меры по содействию активной занятости.


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