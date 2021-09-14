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    22:12, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Меры пожарной безопасности обсудили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошло мероприятие «Герои современности», пропагандирующее меры пожарной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    В связи с приближением отопительного сезона, в столице департаментом по чрезвычайным ситуациям в торгово-развлекательном центре «Asia Park» проведена акция «Герои современности». На выставке была представлена пожарная техника и спецсредства, кинологическое и спасательное оборудование, также горожанам были разъяснены меры по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций. «Главная цель акции – профилактика возможных рисков в отопительный сезон, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения. В ходе нее жители и гости города поближе познакомились с работой, силами и средствами ДЧС. Также в игровой форме детям разъяснялись вопросы безопасности, первая помощь, способы реагирования при пожаре», - рассказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы.

    Столичный ДЧС с 14 августа проводит на территории города мероприятие «Месячник пожарной безопасности».

    «Мероприятие состоит из трех этапов. На первом этапе мы осматриваем жилье социально уязвимых слоев населения и переоборудованные под общежития дома, проверяем готовность к отопительному сезону. Сейчас в столице насчитывается 1792 семьи, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. Почти у всех нет собственного жилья. Когда обходим по адресам, указанным в документах, оказывается, что некоторые уже переехали. Этот факт препятствует полному охвату домов, где может возникнуть угроза», - сказал глава ведомства.

    По его словам, на втором этапе будут объезжать дачи, расположенные на территории города.

    «Сегодня в Нур-Султане насчитывается около шести тысяч дач. Так как дачи предназначены для временного проживания в определенное время года, зачастую не приспособлены к зимним холодам, нарушен изолирующий слой проведенных электрических сетей, не соблюдены требования пожарной безопасности. Поэтому в зимние месяцы существует высокий риск возникновения пожаров», - отметил глава управления.

    На третьем этапе месячника проводится разъяснительная работа среди жителей индивидуальных жилых домов. В столице насчитывается более 33 тысяч индивидуальных жилых домов.

    В этом году 46% пожаров приходится на жилой сектор. Среди основных причин возникновения пожаров в жилом секторе - нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей (72 случая, или 32%), нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (67 случаев, или 30%), неосторожное обращение населения с огнем (59 случаев, или 26%).

    Представители ДЧС отметили необходимость соблюдения следующих требований безопасности:

    ремонт и подготовка систем отопления к предстоящему отопительному сезону;

    -непосредственно перед отопительным сезоном производить очистку отопительных печей и систем, дымоходов и других элементов, а также от сажи не реже одного раза в три месяца;

    -проверка электропроводки, принятие мер по замене устаревшей и проложенной по временной схеме электропроводки;

    не перегружать электрические сети, не использовать для отопления нестандартные самодельные электронагревательные приборы;

    -не нагревать печь, не сушить горящие материалы, одежду над горящей печью;

    -очистить территорию двора от сухой травы и горючего мусора, заранее определить безопасное место для сбора золы;

    -не оставлять детей дома без присмотра взрослых.

    В столице действуют 12 пожарных частей, в которых работают более 1700 пожарных. Продолжительность их прибытия на место ЧП составляет в среднем 10 минут.


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