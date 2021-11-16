Меры поддержки заемщиков озвучил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости принятия мер поддержки заемщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня 540 тысяч наших сограждан имеют просроченную на более чем 90 дней задолженность, общим объемом 354 млрд тенге. Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента РК, требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.

«Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение 3 месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных трех месяцев в рамках исполнительного производства. Нужно ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости. А период просрочки не превышает 6 месяцев», - заключил Глава государства.