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Меры поддержки заемщиков озвучил Глава государства

16 Ноября 2021 16:32
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Меры поддержки заемщиков озвучил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости принятия мер поддержки заемщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня 540 тысяч наших сограждан имеют просроченную на более чем 90 дней задолженность, общим объемом 354 млрд тенге. Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента РК, требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.

«Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение 3 месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных трех месяцев в рамках исполнительного производства. Нужно ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости. А период просрочки не превышает 6 месяцев», - заключил Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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