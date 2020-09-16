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Меры поддержки личных подсобных хозяйств будут заложены в Нацпроект по развитию АПК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Сентября 2020, 10:14
Меры поддержки личных подсобных хозяйств будут заложены в Нацпроект по развитию АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры поддержки личных подсобных хозяйств будут заложены в Нацпроект по развитию АПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

По статистике, 75% молока в Казахстане производится в ЛПХ. Однако, из-за отсутствия логистики и централизованного закупа, а также вопросов, связанных с хранением, первичной обработкой, обеспечением кормами и недостатком оборотного капитала, лишь малый объем продукции личных подсобных хозяйств попадает на переработку.

Для решения этих проблем и консолидации возможностей ЛПХ по поручению Президента запущен пилотный проект по масштабному и эффективному повышению доходов сельского населения Жамбылской области путем кооперации. Команда отраслевых менеджеров проектного офиса Правительства в настоящее время прорабатывают модели по прямой финансовой и организационной поддержке создания кооперативов через участие в них социально-предпринимательских корпораций.

Опыт и наработки проектного офиса Правительства будут предусмотрены при разработке Концепции Национального проекта по развитию АПК.


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