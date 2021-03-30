Меры по закрытию объектов дают результаты - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации по коронавирусу в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления общественного здоровья Алматы Наримана Табынбаева, за 29 марта в городе зарегистрировано 545 случаев коронавирусной инфекции, из них 468 случаев с симптомами и 77 без симптомов.

«Вы видите, что эпидемиологическая ситуация в городе напряженная. За текущие сутки зарегистрировано 545 случаев. Мы ожидали большего, поскольку в городе мы имеем в циркуляции два мутированных штамма - британский и южноафриканский, которые отличаются высокой заразностью. При этом у него инкубационный период в два раза короче. Два этих свойства говорят о том, насколько быстро развивается ситуация», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Он также назвал распространенные очаги заражения.

«Если заносы ограничивались лишь некоторыми членами семьи, то при заносе мутированных штаммов поражается все члены семьи. В связи с этим мы настаиваем на том, чтобы внедрять очень серьезные мероприятия. Мы ограничили работу многих учреждений - объектов торговли, общественного питания и других объектов. Также ограничению подверглась и работа общественного транспорта. Хочу заметить, что по итогам первой недели мы видим результаты. Да, они незначительны, если по месту работы заражаемость была 7,4%, то на сегодня мы уже имеем 5,5%. На 2% уменьшилась заболеваемость по месту работы. Меры по закрытию объектов дают свои результаты. По общественным местам - это в первую очередь ТРЦ, торговые дома. Заболеваемость, связанная с этими объектами, уменьшилась на 3,3%. Раньше было 23,7, сейчас 20,5%. На рынках заболеваемость сократилась с 15 до 12%. По общепиту заражаемость сократилась почти в 4 раза», - пояснил он.

Ж. Бекшин заметил, что заболевшие пациенты не всегда называют места заражения, особенно когда это касается объектов общепита, караоке и ночных клубов.

«Мы видим, что большое количество нашего населения посещает по-прежнему тои. Мало того, они стали проводиться в дневное время. Поэтому вынуждены были поменять алгоритм... Ограничение по транспорту - заболеваемость сократилась на 1%. Такие меры, которые мы провели, способствуют стабилизации. Наша задача быстро стабилизировать ситуацию. Каждую неделю будем подводить итоги и вносить коррективы в нашу работу», - заявил Ж. Бекшин.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации 10 марта Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. В городе были выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса.



