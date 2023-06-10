Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по ликвидации крупного природного пожара в области Абай обсуждены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По данным МЧС, общая площадь пожара на сегодня составляет более 60 тыс га.

В настоящее время в его тушении задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, МЭПР и местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолетов.

Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия – в ночное время и утром прошел мелкий дождь.

Активно работает авиационная техника.

Вместе с тем группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС.

На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку.

Для граждан обустроены места временного размещения.

Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле.

С докладами о принимаемых мерах также выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

Премьер-Министр подчеркнул, что по поручению Главы государства для ликвидации крупного природного пожара и обеспечения безопасности граждан мобилизованы все необходимые технические и людские ресурсы. Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара.

Кроме того, Премьер-Министр поручил:

- Минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС;

- Минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости;

- МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.