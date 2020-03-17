Меры по льготному кредитованию субъектов предпринимательства и налоговые стимулы для МСБ разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Налоговые стимулы предусмотрят для наиболее уязвимых категорий МСБ. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий МСБ. Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты», - сказал Глава государства.

Кроме того, будут разработаны меры по льготному кредитованию субъектов предпринимательства.

«Национальному банку и Правительству следует подготовить дополнительный пакет мер по льготному кредитованию субъектов предпринимательства, предусматривающий финансирование их операционной деятельности», - отметил Глава государства.



