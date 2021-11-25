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Меры по формированию запасов кормов озвучил аким Мангистауской области

25 Ноября 2021 18:15
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Меры по формированию запасов кормов озвучил аким Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для формирования запасов зимних кормов в Мангистауской области необходимо 77 тысяч тонн сена и 53 тысячи тонн кормов. Во всех районах сформированы кормоуборочные базы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для формирования запасов зимних кормов в Мангистауской области необходимо 77 тыс. тонн сена и 53 тыс. тонн кормов. На сегодня в регион доставлено 70 тыс. тонн сена и 41 тыс. тонн кормов. В этом году крестьянам региона, пострадавшим от засухи была оказана государственная поддержка. В частности, из фонда Правительства РК на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных выделено 1,9 млрд тенге. В настоящее время 6 776 личных подсобных хозяйств и 733 крестьянских хозяйства получили финансовую помощь», - рассказал Нурлан Ногаев.

По информации акима, из местного бюджета выделено 2,1 млрд тенге возвратных средств, на которые было закуплено 14 900 тонн сена и 9 900 тонн кормов. Корма предоставляются крестьянам по ценам на 10-15% ниже рыночных. Эта работа продлится до конца года.

«В соответствии с поручением Президента, при поддержке Правительства через национальную компанию «Қазақстан Темір Жолы» была предоставлена 75-процентная скидка на стоимость перевозки кормов. Сельхозоператоры вместо 800 млн тенге за перевозку кормов заплатили 152 млн тенге», - сообщил Нурлан Ногаев.


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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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