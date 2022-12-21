Меры по демонополизации сфер оказания грузовых ж/д услуг обсудили в Правительстве РК

21 Декабря 2022, 09:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.

Премьер-Министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны.

«Глава государства ждет от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений Комиссии в отведенные сроки», — подчеркнул Премьер-Министр.

Кроме того, участники заслушали отчет об исполнении решений Комиссии в текущем году. Так, по итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.

Фото: primeminister.kz