Меры для переселенцев из моногородов озвучил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках государственной жилищной политики отдельный раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития (…). В инструментарии «Отбасы банка» следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%. Правительству совместно с акиматами следует всесторонне проработать данную инициативу», - сказал Глава государства на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

Отметим, ранее Глава государства поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов.