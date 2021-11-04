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Меры для переселенцев из моногородов озвучил Президент РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Ноября 2021, 13:42
Меры для переселенцев из моногородов озвучил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках государственной жилищной политики отдельный раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития (…). В инструментарии «Отбасы банка» следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%. Правительству совместно с акиматами следует всесторонне проработать данную инициативу», - сказал Глава государства на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

Отметим, ранее Глава государства поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов.


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